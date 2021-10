Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a decis in aceasta dimineața sa participe la consultarile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, informeaza surse Digi24. Din delegația PSD o sa faca parte Marcel Ciolacu,președintele partidului, Paul Stanescu, dar și diverși aleși locali. Vezi…

- Președintele Klaus Iohannis are luni, la Palatul Cotroceni, consultari cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de prim-ministru. Consultarile vor avea loc dupa urmatorul program: • Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL); • Ora…

- 'Daca avem o majoritate, revenim la guvernare', a spus Marcel Ciolacu, inainte de a intra la ședința Consiliului Politic National al partidului. Presedintele Klaus Iohannis are, luni, la Palatul Cotroceni, consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice din Parlament in vederea…

- PSD merge la consultarile cu președintele Klaus Iohannis Iohannis, iar din delegație vor face parte trei aleși locali carora guvernul Cițu nu le-a dat bani din Fondul de rezerva. Conform surselor noastre, delegația PSD la consultarile de luni de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis…

- Liberalii anunta, joi seara, ca Biroul Executiv National a decis, în unanimitate, ca la consultarile de la Controceni sa fie propus Florin Cîti pentru functia de premier. Propunerea va fi validata, luni, în sedinta Biroului Politic National. Delegatia care va participa la consultarile…

- 22.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 3,4. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mica de 3/1000 de locuitori:…

- OFICIAL| 5.388 de cazuri noi de COVID-19 și 97 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 798 de oameni internați la ATI OFICIAL| 5.388 de cazuri noi de COVID-19 și 97 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 798 de oameni internați la ATI Sambata, 18 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica…