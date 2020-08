Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numai cateva zile de cand PNL si USR – Plus au anuntat ca au facut o alianta in Prahova, Organizațiile prahovene ale PSD, Pro Romania și PPU (S-L) au inființat “Alianța pentru Prahova” Filialele județene ale Partidului Social Democrat, PRO Romania și Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal)…

- In Bruxelles s-ar putea introduce obligativitatea purtarii mastii in spatii publice si in spatiile private accesibile publicului daca numarul de cazuri de coronavirus continua sa creasca, a anuntat joi guvernul regional.Ordinul va fi emis cand media zilnica a cazurilor noi va ajunge 50 la…

- Organizatiile prahovene ale PSD, Pro Romania si PPU (S-L) au infiintat "Alianta pentru Prahova" in perspectiva alegerilor locale din septembrie, a anuntat, joi seara, biroul de presa al PSD Prahova. Potrivit sursei citate, alianta il va sustine la presedintia Consiliului Judetean (CJ)…

- Partidele din prima liga austriaca de fotbal se vor disputa doar cu suporteri ai echipelor gazda in tribune atunci cand va incepe noul sezon competitional intern, scrie DPA, potrivit Agerpres.Conform unei decizii a Bundesligii austriece, fanii echipelor oaspete nu vor avea acces in tribune…

- Candidatul unic la functia de primar al Ploiestiului din partea aliantei PSD-Pro Romania-PPU este Cristian Ganea. Anuntul a fost facut astazi, prin intermediul unui comunicat de presa remis cu prilejul oficializarii "Aliantei pentru Prahova". Totodata, pentru Consiliul Judetean, alianta il…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, președinte al PSD Prahova, a fost invitatul unei noi emisiuni electorale la Campinatv.ro, iar subiectele discutate au vizat atat politica, normal, cat și administrația publica județeana, cu precadere problemele generate de pandemia de coronavirus…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a raspuns afirmativ solicitarilor venite din partea locuitorilor din Campina si imprejurimi de a extinde perimetrul metropolitan. Astazi, Toader a anuntat ca va fi propusa aceasta extindere in cadrul unei sedinte extraordinare a Comitetului…