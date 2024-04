1. Niciun candidat pentru Primaria Capitalei sau pentru primariile de sector nu ar merita votat, pentru ca niciunul nu a spus ca va desființa pista de biciclete de pe Calea Victoriei, acea cicatrice care a desfigurat obrazul celei mai blazonate strazi a Romaniei. Dupa stalinism și ceaușism, asistam la al treilea experiment ceaușist. E vorba […] The post PSD plus PNL egal USR copii și juniori first appeared on Ziarul National .