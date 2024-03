Stiri pe aceeasi tema

- PSD nu il va sustine pe Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei, a declarat președintele partidului, Marcel Ciolacu, intr-o discuție cu jurnaliștii, la Palatul Victoria. Acesta a precizat ca Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Capitalei daca PNL și PSD merg separat in alegerile din…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu il va susține pe Cristian Popescu Piedone in cursa electorala pentru postul de primar general in București. „PSD nu il va susține pe Piedone la Primaria Capitalei. Din discuțiile avute cu domnul Nicolae Ciuca, nici PNL nu va susține candidatura acestuia. Daca mergem…

- Mai exact, vorbim despre o comisie ce face parte din primaria Sectorului 5, primarie pe care Piedone o conduce. Asta ii reproseaza agentii de integritate. Acestia sustin, de asemenea, ca in cei 2 ani cat a facut parte din aceasta comisie, ginerele lui Piedone a incasat peste 100.000 de lei.Ne asteptam…

- Organizația PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, iar la Sectorul 5 va fi susținut Cristian Popescu Piedone. Acest vot al PSD București este doar un pas procedural, pentru…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Succesoarea Gabrielei Firea la Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Natalia Intotero, da de inteles ca ar sustine-o pe Firea pentru o noua candidatura pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti. Intrebata, marti seara, la Euronews Romania, daca la alegerile locale…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat miercuri ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine "cu toata onestitatea si sinceritatea" un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida."Daca…

- Gabriela Firea “și-a asumat candidatura pentru Primaria Capitalei”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, la mijlocul zilei de 31 ianuarie 2024. Liderul PSD a precizat ca Gabriela Firea a formulat aceasta “asumare” in contextul ședinței PSD din 30 ianuarie și ca este singurul politician…