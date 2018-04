PSD ne scoate din UE, iar Opoziția se îngrijește de legea antifumat In timp ce PSD face praf salariile bugetarilor, pensiile private sau legile Justiției, Opoziția pare ca-și cauta de lucru. Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR, PMP, UDMR și PNL ar urma sa modifice Legea 349/2002, Art.2, Litera e, acolo unde este data definiția fumatului. Astfel, daca legea va fi promulgata, prin fumat se va ințelege ”inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului conținut in țigarete, țigari de foi, cigarillos și pipe, precum și inhalarea voluntara a aerosolilor rezultați in urma substanțelor cu dispozitive electronice de tip țigareta electronica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

