- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a suferit o criza de lipotimie (stare de leșin), probabil din cauza caldurii și a caldurii din sala, dar și pe fondul activitații intense din ultima perioada, a transmis PSD.

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul PNL nu pot sa depaseasca interesele electorale, au refuzat constant dialogul si PSD propune programul ”Repornim Romania”, un pachet de 28 de masuri economice si sociale,…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a vorbit la B1 TV despre masurile pe care le-ar lua el si partidul daca ar guverna Romania in aceasta perioada si arata ca suspendarea ratelor și plafonarea prețurilor la alimente și medicamente ar fi doua dintre ele. Intrebat daca, pe fondul crizei…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca este posibil ca Congresul pentru alegerea noii conduceri sa fie organizat online, din cauta coronavirusului. Ciolacu a spus, la Parlament, ca motivele amanarii Congresului au fost "evidente". "Cum poate fi o tensiune, daca eram unicul candidat",…