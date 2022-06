Stiri pe aceeasi tema

- PSD anunța ca in urma intervenției experților social-democrați Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanța de urgența privind decarbonificarea sistemului energetic din Romania, astfel incat sa fie indeplinite urmatoarele doua criterii: 1) Nu se inchide nimic fara a se pune ceva in loc. Nicio…

- Ministerul Energiei a publicat , marti, 31 mai, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal general pentru eliminarea etapizata din mixul energetic a productiei de energie electrica pe baza de lignit si huila.

- Romania a stabilit ca incetarea producerii energiei electrice pe baza de lignit si huila sa se realizeze pana la data de 31 decembrie 2030, prin retragerea din exploatare si inchiderea definitiva si ireversibila a capacitatii energetice totale instalate pe baza de lignit si huila, de 4.920 MW, potrivit…