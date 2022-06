PSD insistă ca principiul solidarității să ocupe un loc central în reforma sistemului fiscal din România PSD a anunțat ca saluta decizia Coaliției de guvernare de a accepta propunerea social-democrata privind aplicarea unui sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei astfel incat la nivelul salariului minim sa se ajunga la un impozit de 0%. Totodata, PSD iși manifesta increderea ca partenerii de guvernare vor agrea și celelalte doua propuneri privind supraimpozitarea cu 40% a salariilor foarte mari și cu pana la 90% a pensiilor speciale care depașesc semnificativ pensia medie din Romania. „In aceste momente foarte dificile din punct de vedere economic, este profund inechitabil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD saluta decizia coalitiei de guvernare de a accepta propunerea social-democrata privind aplicarea unui sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei astfel incat la nivelul salariului minim sa se ajunga la un impozit de 0%. PSD saluta decizia Coaliției de guvernare de a accepta propunerea…

- Reforma sistemului fiscal din Romania, in viziunea PSD,un nou sistem fiscal bazat pe echitate și solidaritate sociala. Avand in vedere principiile de echitate și solidaritate sociala care trebuie sa fundamenteze reforma sistemului fiscal din Romania, in viziunea PSD este necesara o diferențiere a regimului…

- PSD va propune, in cadrul coalitiei, supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul presedintelui Romaniei, supraimpozitarea in doua trepte a pensiilor speciale, sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, contributie pentru…

- Reducerea inechitaților sociale și solidaritatea sociala reprezinta scopul principal al reformarii sistemului fiscal, propusa de Partidul Social Democrat, a anunțat, ieri, deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv, pe pagina sa de Facebook. Astfel, conform parlamentarului social-democrat, PSD a facut o…

- Social- democrații susțin reformarea sistemului fiscal, motivand ca actualul model nu este unul echitabil. In acest sens, PSD a facut urmatoarele propuneri in cadrul Coaliției de guvernare: Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Președintelui Romaniei; Supraimpozitarea pensiilor…

- Intrebat luni seara, la Antena 3, despre posibilitatea renuntarii la cota unica de impozitare si trecerii la impozitul progresiv, ministrul Muncii a afirmat ca “nu mai exista cota unica in Romania cam de mult timp”. “Nici acum nu mai avem cota unica. Pai vreau sa va spun: pensionarii pana in 2.000…

- Politicienii romani iși pastreaza optimismul cu privire la evoluția economiei, in acest an, chiar daca semnalele din piața nu sunt in masura sa ne faca sa fim așa de optimiști. Și numai daca ne referim la inflatie, care in martie 2022, era mai mare cu 10,15%, fața de perioada similara din 2021, avem…

- Premierul Nicolae Ciuca a adresat un mesaj cu prilejul intrarii in luna postului Ramadan: „Musulmanii din Romania reprezinta un autentic model de Islam moderat, european, o comunitate pe deplin integrata in ansamblul societații”. „Inceputul lunii Ramadan este un moment deosebit de important pentru credincioșii…