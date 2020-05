Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere demisia ministrului Sanatatii. Nelu Tataru, pe care il acuza de minciuna in ceea ce priveste alocarea sumelor pe care cadrele medicale aflate in prima linie in lupta cu COVID-19 trebuie sa le primeasca drept bonus, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca medicii si celelalte cadre medicale carora li s-a promis o bonificatie de 2.500 de lei pentru ca se afla in prima linie a luptei cu COVID-19 au luat "cea mai rea teapa" de la autoritati, pentru ca…

- Laboratorul de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ‘Cantacuzino’, unde se fac testari pentru COVID-19, poate efectua zilnic 500 de teste, capacitate care poate fi dublata, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, care a vizitat, joi, aceasta institutie medicala. ‘Am efectuat…

- "Ne gandim, la nivelul ministerului, ca atunci cand spitalele de suport vor avea o capacitate, sa spunem, la jumatate, cazurile usoare si medii sau cele asimptomatice sa mearga catre domiciliu, dar printr-un punct tampon. Mentionam ca asteptam si momentul cand vom putea ca pe cei din carantina sa ii…

- Intr-o conferința de presa susținuta astazi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat ca atat Aradul cat și Deva sunt considerate, alaturi de Suceava, focare de infecție cu Covid-19, adaugand ca „dl. director al DSP Arad și-a aratat disponibilitatea de a demisiona daca lucrurile iau alta intorsatura”…

- Trump a spus ca hidroxiclorochina, un medicament anti-malarie, s-ar putea numara printre tratamentele "revolutionare din istoria medicinei" prin potentialele sale efecte impotriva COVID-19."Eficienta hidroxiclorochinei in tratamentul pentru pacientii cu COVID-19 nu a fost dovedita pana acum", a declarat…

- Dr. Ioan Emilian Imbri, manager al Spitalului ”Victor Babeș”, a declarat, joi, la Realitatea PLUS ca demisia lui Victor Costache, din funcția de ministru al Sanatații, este din motive personale. Mai mult, acesta a precizat ca este ”extraordinar de greu” sa conduci, dand explicație pentru fiecare demers.”Eu…