- Premierul Florin Cițu a ieșit la declarații mai mult ca sa fie vazut decat sa spuna ceva concret, in legatura cu tragedia de la Victor Babeș. Nu mai mult de doua minute au durat spusele premierului. „S-a produs inca o tragedie in Romania, la Spitalul «Victor Babes», trei persoane au decedat, in acest…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a rabufnit, luni seara, la B1 TV, dupa tragedia de la Victor Babeș, acolo unde 3 oameni au murit in titul ATI. "Nimeni nu-și asuma nimic, sa nu cumva sa deranjam coaliția. Vlad Voiculescu și-a batut joc și de morți și de vii. N-a platit, n-a testat, n-a testat…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a informat ca mii de dosare si bibliorafturi au fost aruncate de fosta administratie, gramezi cu documentele respective fiind depistate de doi consilieri locali intr-un depozit al companiei de transport public. "Oare a incercat cineva sa stearga urmele celor 20…

- Demisia ministrului Sanatatii este un infim, dar obligatoriu gest de asumare a raspunderii pentru tragedia petrecuta la Institutul "Matei Bals", a afirmat, vineri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu . El ii acuza pe liderii coaliției de guvernare ca fac declarații de parca nu ei ar fi la putere. „Pai…