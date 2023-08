Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Spune șeful județului, fiind de partea cetațenilor care trec pragul Consiliului Județean pentru problemele la drumuri! Dupa indelungi ciocniri la nivel de județ, au fost deblocate, in parte, investițiile in drumuri. Cetațenii nemulțumiți au venit in mai multe randuri pentru a-și susține…

- Lucrari in cadrul proiectelor derulate prin Programul Județean de Dezvoltare Locala al Consiliului Județean Dambovița! Chiar daca este sambata, astazi, la Razvad, in cadrul unui parteneriat incheiat intre CJD și primaria condusa de Emanuel Spataru, s-a lucrat la trama stradala pe strada Tudor Vladimirescu.…

- COMUNICAT DE PRESA Data: 21.07.2023 Finalizare proiect „Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilitați din corpul drumului in Baile Turda” Intre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice in calitate

- Centrul de plasament „Ion Holban”, unde locuiesc 62 de copii cu nevoi speciale, nu mai are licența de funcționare din 30 iunie, din cauza condițiilor improprii in care au fost gasiți copiii la controale, a anunțat sambata, 15 iulie, prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, citat de News.ro. Cu toate astea,…

- PNL, PSD și USR cred fiecare ca pot da lovitura in Iași, la viitoarele alegeri locale. Pentru liberali, o mare reușita ar fi sa se mențina in poziția dominanta de azi. Depind insa și de magistrații care ii judeca pe primar și pe șeful CJ. Iar asta o știu bine și concurenții de la PSD și USR.In cazul…

- Atenție sporita pentru investițiile in infrastructura ruitiera din județul Mureș Varianta de ocolire Tg. Mureș: ????Saptamana aceasta se primește proiectul de la verificator. ????Devizul general a fost finalizat, valorea fiind mai mare fața de indicatorii aprobați. Urmeaza avizarea proiectului, inclusiv…

- Cea mai „banoasa" sedinta a Consiliului Judetean de la adoptarea bugetului incoace a fost si cea mai animata. Dupa ce a inceput cu reprosuri din partea opozitiei, legate de convocarea din scurt a sedintelor extraordinare pentru chestiuni care sunt mai degraba previzibile decat urgente sau pentru proiecte…

- Consilierii judeteni PSD nu au participat astazi la votul prin care plenul Consiliului Judetean a aprobat demararea procedurilor de contractare a unui imprumut pentru a acoperi cheltuielile neeligibile inregistrate in cadrul proiectului Axa Iasi - Suceava, cel mai mare esec al conducerii peneliste.…