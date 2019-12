Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a avut o ședința cu reprezentanții Asociației Investitorilor din România. În debutul ședinței, dl Pușcuța a mulțumit investitorilor din România pentru contribuția semnificativa la dezvoltarea economiei naționale, precum și pentru crearea locurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Intalnirea are loc in contextul discutiilor din Guvern privind rectificarea bugetara. Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cursul…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a pledat pentru dezarmare nucleara in timpul unei vizite efectuate vineri in orasul japonez Hiroshima, dar s-a pronuntat impotriva unei retrageri unilaterale a armelor atomice stationate de catre SUA in Germania, informeaza agentia DPA. ''Nu…

- Deputatul PSD de Cluj Horia Nasra l-a acuzat pe premierul Ludovic Orban ca se joaca de-a alba-neagra cu salariul minim. Acesta crede ca strategii PNL incearca sa acopere, prin anunțul de creștere a salariului, deficitul de imagine provocat prin neparticiparea președintelui la o dezbatere cu Dancila,…

- Președintele american Donald Trump s-a oferit vineri sa predea transcriptul unei conversații avute cu Volodimir Zelenski inainte de cea din luna iulie, relateaza site-ul Politico.eu.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia nu este pe fundul…

- Florin Roman, deputat PNL de Alba, susține ca PSD ar fi trunchiat cifrele cu privire la impactul bugetar. Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor recunoaște ca a prorogat, prin OUG 114, aplicarea articolului din legea educației, care prevede alocarea de 6% pentru educație din PIB și 6% din bugetele…

- La Teiuș incepe un proiect in valoare de peste 73.000 de euro, pentru modernizarea spațiilor verzi din oraș. Vor fi amenajate piste pentru biciclete, spații de relaxare, zone verzi, terase de vara, locuri de joaca și skate park. ”Una dintre prioritațile administrației locale din orașul Teius, alaturi…

- Intre parter și etaj, BEC a “pierdut” 444 semnaturi Candidatura lui Bobby Paunescu, blocata de personalul tehnic auxiliar AEP “Neregulile in activitatea personalul tehnic auxiliar AEP, de analiza a candidaturii […]