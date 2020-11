Stiri pe aceeasi tema

- „Școlile sunt periculoase cand este vorba de educația copiilor – deci trebuie inchise, dar sunt sigure ca secții de votare – cand o cer interesele electorale ale PNL!”, acuza PSD luni intr-o postare pe Facebook. „In loc sa testeze masiv, iar printre prioritați sa fie profesorii și orice suspiciune de…

- Social-democratii au acuzat PNL ca se ghideaza numai dupa interesele electorale. De exemplu, scolile sunt periculoare, atunci cand este vorba de educarea elevilor, insa sunt sigure ca sectii de votare, potrivit news.ro.„Scolile sunt periculoase cand este vorba de educatia copiilor – deci trebuie…

- Toate scolile din localitatea vranceana Paulesti au fost inchise dupa ce sase persoane din comuna au fost diagnosticate cu COVID-19, potrivit news.ro.Potrivit unui anunt al Primariei Paulesti, 6 persoane au fost diagnosticate cu coronavirus, motiv pentru care s a decis ca toate scolile din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Ramnicu Sarat, in cadrul unei vizite electorale pe care o face in judetul Buzau, ca scolile vor fi inchise dupa alegerile locale si elevii vor face orele online.Intrebat cum comenteaza ca tot mai multe scoli din tara se inchid dupa…

- Premierul Ludovic Orban spune ca vor fi luate "masurile legale" daca exista cadre didactice care refuza sa predea online. Ludovic Orban a spus, luni, ca ministrul Educației, Monica Anisie, are astazi consultari cu reprezentanții asociațiilor comunelor, orașelor și municipiilor și va analiza cu autoritațile…

- Locuitorii orasului suedez Alvsbyn (nord) s-au inchis in case din cauza unei posibile scurgeri de amoniac provocate de un incendiu la o fabrica de paine, a informat luni presa locala, citata de dpa.Politia a inchis fabrica Polarbrod si i-a indemnat pe locuitori sa nu iasa din casa ti sa tina…

- Premierul Ludovic Orban a facut azi o serie de precizari legat de cum se va desfasura scoala in conditiile actualei epidemii de coronavirus.In contextul deschiderii scolilor de la data de 14 septembrie, prim ministrul a precizat ca, in cazul in care se despiteaza cazuri de Covid in anumite unitati de…

- Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii Romania, anunta ca aproape jumatate dintre elevii romani, 47%, nu au avut acces la o tableta sau la un computer in timpul masurilor de izolare impuse de pandemie. Organizatia lanseaza campania "Vreau la scoala!" și solicita autoritatilor implementarea…