PSD: Cu PNL la putere, preţurile la mâncare ajung să le stea românilor în gât „Romanii trec din starea de alerta in starea de austeritate. Nivelul de trai este urmatoarea victima a incompetentei guvernarii liberale. Inflatia creste neincetat, de la o luna la alta conform datelor oficiale ale INS. Romanii platesc mai mult pentru carne, legume sau faina. La fructe avem cea mai mare scumpire fata de inceputul anului, +25,8%!”, arata o postare facuta vineri pe pagina de Facebook a PSD. PSD mai acuza PNL ca a atacat majoritatea masurilor social-democratilor propuse in Parlament pentru sustinerea financiara a fermierilor. Sursa citata conchide ca atata timp cat liberalii sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

