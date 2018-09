PSD cere procurorilor sa ancheteze daca protestul din 10 august a fost finantat din strainatate. DIICOT evalueaza

PSD cere institutiilor statului sa investigheze de urgenta informatiile de o gravitate exceptionala care au aparut in spatiul public cu privire la finantarea externa a protestelor de strada si premeditarea actiunilor violente de la mitingul din 10 august, se arata intr-un comunicat al partidului.



Potrivit unor surse oficiale citate de Ziare.com, procurorii DIICOT evalueaza daca vor deschide un dosar dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in urma cu 2 zile, ca protestul din 10 august a fost finantat din strainatate, catalogandu-l drept o tentativa de lovitura de stat.



