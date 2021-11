PSD cere postul de premier și ministere cheie in posibilul guvern cu PNL. Liderii PNL au decis, luni seara, sa reia negocierile pentru formarea unei majoritați in Parlament astfel incat sa reușeasca sa treaca un guvern, dar, deși la nivel oficial declarațiile liberalilor ar favoriza o refacere a fostei alianțe cu USR, in interiorul partidului s-a discutat aplicat despre o coaliție cu PSD. Social-democrații au schimbat și ei discursul și au facut, de data asta, public faptul ca iși doresc sa se intoarca la Palatul Victoria. „Partidul Social Democrat iși asuma și in aceasta criza sa intre la guvernare.…