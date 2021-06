PSD a cerut marti Guvernului si premierului Florin Citu sa inceteze cu "raportarile triumfaliste, cu masluirea realitatii" si sa ia masuri cat nu este inca prea tarziu, pentru ca Romania "este in recesiune profunda".



"Incompetenta Coalitiei PNL-USR-PLUS-UDMR a dus Romania in pragul colapsului economic. Doar in imaginatia premierului Florin Vasile Citu economia tarii merge 'fantastic'! In realitate, in ultimele 4 trimestre consecutive, PIB-ul Romaniei a fost mai mic decat cel din perioada similara a anului precedent. O atesta negru pe alb datele statistice oficiale. PSD cere…