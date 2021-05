Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, cere demiterea ministrului de Interne, Lucian Bode, dupa tragedia de la Pitești și solicita premierului Florin Cițu sa ”retracteze afirmațiile grave, fara precedent in spațiul public, prin care cerea eliminarea acelor voci” car

- Deputatul bacauan Cristian Ichim, președintele PLUS Bacau, a reacționat dupa demiterea ministrului sanatații Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, parlamentarul bacauan susține ca Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dacian Cioloș a reiterat, pe Facebook, decizia USR PLUS de a retrage sprijinul prim-ministrului Florin Cițu dupa ce acesta a luat decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații - „Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie imatura, care pune sub semnul…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera normala demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, din cauza deciziilor luate fara inștiințarea premierului Florin Cițu. Gazetarul spune ca Voiculescu nu a greșit ca activist umanist bun, ci ca politican prost.

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. "In calitate de vicepresedinte al Partidului National Liberal, voi solicita…

- Senatorul Ioan Deneș (PSD BN) trage un semnal de alarma și comenteaza in termeni duri prestația ministrului Economiei, Claudiu Nasui, solicitand demisia acestuia. „Economia naționala este in deriva. Ministrul Nasui nu are nicio viziune, niciun mesaj pentru antreprenori și a inchis toate programele bune…

- ​​Sorin Grindeanu a anunțat, luni, ca PSD va depune o moțiune simpla împotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, acuzându-l ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Moțiunea ar urma sa fie depusa dupa ce bugetul pe 2021 va fi trecut de parlament.…