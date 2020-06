Stiri pe aceeasi tema

- Pesediștii spun ca ”Orban trebuie sa plece”, pentru ca ”trateaza cetațenii drept dușmani publici”. Amintim ca, acum 10 zile, nemulțumiți ca Parlamentul a fost ocolit la prelungirea starii de alerta, PSD a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura imediat dupa ce aceasta perioada se incheie.Postarea…

- Directorul Unifarm e acuzat de DNA ca, in martie 2009, a cerut mita 760.000 de euro de la o firma pentru a facilita achiziția de maști și combinezoane pentru combaterea pandemiei. Potrivit G4Media, este vorba despre achiziția Unifarm de la firma BSG Business Select. Pe 21 martie, Libertatea a scris…

- "Nu am fost niciodata de acord cu beneficii speciale pentru politicieni. Am spus acest lucru clar in repetate randuri in trecut. Partidul Social Democrat a decis sa iși asume aceasta responsabilitate și sa voteze impozitarea pensiilor speciale - este o abordare in linia modelelor europene care merg…

- Viktor Orban a publicat miercuri pe pagina personala Facebook o poza cu harta Ungariei mari, care continea si Ardealul. Postarea prim ministrului ungar a aprins si mai tare scandalul care macina Romania in ultimele zile, privind autonomia "tinutului secuiesc". Premierul Orban a venit cu un…

- Partidul Social Democrat il acuza pe premierul Ludovic Orban ca a facut declarații neadevarate in legatura cu mai multe subiecte, fie ca este vorba de programul IMM Invest, fie ca este vorba de amanarea alegerilor locale. Intr-o postare pe Facebook, social democrații ii reproșeaza premierului Ordonanța…

- Europarlamentarul PNL a facut marti seara, in direct la Romania TV, declaratii controversate cu privire la romanii intorsi in tara de la inceputul pandemiei de coronavirus. "70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8000…

- Partidul Social Democrat a postat pe pagina de Facebook un mesaj adresat Guvernului, prin care critica faptul ca padurile din Romania sunt taiate masiv, iar lemnul este exportat in timp ce romanii sunt ținuți in casa.