Stiri pe aceeasi tema

- 47 de formațiuni politice pot sa iși inainteze candidați la funcția de primar al comunei Tarnova, raionul Dondușeni și al satului Nucareni, raionul Telenești, din 6 iunie . CEC a facut, ieri, publica lista partidelor si altor organizații social-politice, inregistrate de Agenția Servicii Publice, care…

Au inceput lucrarile la proiectul european in valoare de circa 3 milioane de euro, de la Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" din Campia Turzii, care consta in reabilitarea termica a unitații de...

La data de 7 iunie a.c., in jurul orei 23.45, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au depistat un conducator auto, in varsta de 21 de ani, din municipiul Campia Turzii, in timp...

Dupa ce pe data de 18 Mai 2020, Comitetul de Urgenta al AJF Cluj a luat decizia de a ingheta sezonul editiei 2019-2020 din Liga a V-a, in cadrul tuturor subcomisiilor teritoriale, situatia in...

Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 24.05.2020 intre orele 11.30 - 17.00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate in cartierul "Insula".

Un accident rutier s-a produs pe strada Laminoriștilor din Campia Turzii, in urma cu puțin timp. Doua autoturisme s-au lovit, dupa ce unul dintre șoferi a incercat sa faca o manevra de parcare...

- Scriam in urma cu cateva saptamani, inaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus, ca a mai ramas puțin timp pana la anunțarea unui nou candidat la funcția de primar al municipiului Campina. Au fost foarte multe reacții, mulți oameni care și-au dat cu parerea, un semn ca așteptarea oamenilor este foarte…

Ieri TurdaNews anunța faptul ca președintele ALDE Campia Turzii, Avram Gal, va dona din nou in timp scurt, echipamente medicale (combinezoane, maști de protecție), prin intermediul Asociației...