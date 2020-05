Stiri pe aceeasi tema

- Greii PNL si Klaus Iohannis se intalnesc de la ora 17.00 la Vila Lac. Potrivit unor surse politice, tema principala ar fi rectificarea bugetara, insa ar putea fi pusa in discutie si activitatea Guvernului, in conditiile in care sunt voci in PNL care ar vrea schimbarea premierului si a echipei de la…

- ”Starea de urgenta s-a incheiat! Cu totii stim ca in aceasta perioada multe din drepturile si libertatile noastre au fost suprimate. Mi s-ar parea normal ca atat Presedintele Romaniei, cat si Prim-ministrul sa fie obligati printr-o lege sa vina in fata Parlamentului pentru a prezenta motivele pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sprijina total demersul guvernului de angajare a raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi, spunand ca i se pare o decizie normala. Presedintele a anunțat ca documentul de modificare a legii va ajunge in scurt timp la Parlament, iar el va cere…

- Kelemen Hunor, președintele UMDR, susține ca decizia privind stabilirea datei alegerilor locale aparține Parlamentului, nu Guvernului, punctand ca „bunul simț și exercițiul democratic, chiar și in condițiile situației de urgența, impun guvernului respectarea deciziei Curții Constituționale!”.Citește…

- Foarte mulți romani au așteptat masurile din parte guvernului Orban referitoare la amanarea plații ratelor la credite bancare. In urma cu cateva ore, aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial. Printre ordonanțele guvernului Romaniei luate pe parcursul acestei stari de urgența se numara un document…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a spus ca șeful statului Klaus Iohannis ar trebui sa convinga partidele parlamentare sa susțina un guvern stabil, adaugand ca e nevoie ca PSD și PNL sa revina la guvernare, sub formula trecuta USL, pentru a scoate Romania din criza.„Eu l-aș interna…

- Urmeaza o saptamana de foc pentru Parlament și Guvern. Joi, ar urma sa aiba loc ședința de plen pentru investirea sau picarea Guvernului condus de Florin Cițu, ambele variante aducad dupa ele o serie de ef...