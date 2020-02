Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile din PSD Arad au fost anulate. In cadrul ședinței CEX a PSD care tocmai s-a incheiat, s-a discutat despre situația din filiala județeana Arad, unde s-au ținut alegeri in cadrul unei conferințe județene extraordinare cu probleme pentru ca de la București s-a recomandat sa se mai amane procedurile.…

- In CEX PSD s-a discutat luni in Parlament despre situatia din fililala judeteana Arad, unde s-au tinut alegeri desi de la Bucuresti s-a recomandat sa se mai amane procedurile. Filiala judeteana a fost epicentrul unui scandal mare intre actualul lider Dorel Caprar si Mihai Fifor care s-a retras din…

- Deputatul PSD Dorel Gheorghe Caprar a sfidat conducerea PSD, care a transmis ca filiala din Arad ar trebui sa aiba președinte interimar dupa acuzațiile din dosarul deschis de DNA, a candidat și a fost reales, vineri, cu majoritate de voturi, ca președinte al organizației județene, relateaza Mediafax.Dorel…

- Partidele se pregatesc in București pentru una din cele mai aprige confruntari de la alegerile locale. Interesant este ca la ora actuala meciul principal nu este Stanga VS Dreapta.Primaria Capitalei are mize importante. Pe de-o parte, primarul Capitalei este politicianul cu cele mai…

- Gabriela Firea, noul președinte al PSD București, dupa 4 ani de interimat, a anunțat ca PSD Sector 1 l-a reprimit pe Cozmin Gușa intre membrii sai, dupa ce acesta fusese exclus din formațiune, intr-un CEX din mandatul Vioricai Dancila.Totodata, Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD,…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD, iar Comitetul Executiv a decis sa numeasca o echipa de interimari, pe fiecare regiune a țarii, pentru a coordona partidul pana la Congres.Citește și: Mihai Tudose, replica pentru Victor Ponta: Comunicatul Pro Romania ii creaza probleme și Dacianei…

- FOTO – Arhiva Viorica Dancila a anuntat, marti noapte, in sedinta Comitetului Executiv, ca demisioneaza din functia de presedinte al PSD, au declarat surse din partid pentru Mediafax. Conducerea PSD a demisionat, marti noapte, la presiunile social-democratilor, nemultumiti de rezultatele partidului…

- Fostul președinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici, nu se impaca cu decizia CEX de a-i desființa funcția. In cadrul CEX, mai mulți vicepreședinți și-au dat demisia și astfel s-a dizolvat Biroul Permanent, ceea ce inseamna ca s-a desființat și funcția de președinte executiv, ocupata de Tedorovici.Citește…