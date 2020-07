PSD anunta, intr-o postare pe o retea de socializare, ca l-a chemat pe premierul Ludovic Orban in Parlament, ca sa dea explicatii in scandalul Unifarm, social-democratii spunand ca "tunurile cu masti" incep sa explodeze, iar in Romania lui Iohannis și Orban, "pandemia s-a transformat in pande-mita".