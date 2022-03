Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Finantelor extinde pachetul de masuri pentru finantarea afacerilor din Romania si propune eficientizarea procesului de implementare a schemei de ajutor de stat nr. 807/2014 dedicata stimularii investitiilor cu impact major in economie. Schimbarile vizeaza finantarea proiectelor de investitii…

- Ministrul Finantelor Publice a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern s-a aprobat o Ordonanta de guvern pentru finantarea puternica a economiei romanesti, care prevede finantarea cu 7,5 miliarde de lei a intreprinderilor mici si mijlocii din constructii, agricultura, zona de productie si zona…

- Companiile romanesti care au avut relatii comerciale cu Federatia Rusa si sunt afectate de sanctiunile internationale impuse acestei tari ar putea beneficia de masuri de protecție sociala, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai.

- Companiile romanesti care deruleaza operațiuni de export pe pietele Federației Ruse, Ucrainei si Belarus, precum si producatorii romani care se aprovizioneaza cu materii prime ori subansamble din aceste țari pot apela la asistența oferita de reprezentanții din strainatate ai Ministerului Antreprenoriatului…

- Pe masura ce politicienii romani au reacționat, asemeni liderilor internaționali, pe marginea situației din Ucraina, dupa atacul Rusiei, s-a aflat ca președintele Senatului și totodata liderul PNL, așteapta de la Ministerul Finanțelor, condus de catre Adrian Caciu, o analiza detaliata pe tema companiilor…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu a anuntat, joi, ca a semnat proiectul Ordonantei de Urgenta care aloca cel mai important sprijin pentru mediul de afaceri in vremuri de criza. ”Alocam in total peste 17 miliarde de lei pentru antreprenorii si companiile romanesti! Am proiectat scheme majore…

- Ministerul Finanțelor anunța un sprijin total de 17 miliarde de lei destinat mediului de afaceri romanesc, prin mai multe programe de finanțare. Printr-un comunicat de presa, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, anunța scheme majore pentru un ajutor de stat sub forma de garantii care acopera maximum…

- Ministerul Finanțelor a elaborat Proiectul Ordonanței de urgența pentru aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca. 17 miliarde de lei sunt alocati in cadrul a patru programe de garantare pentru com