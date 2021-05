Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca in cazul in care Programul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament, partidul pe care il conduce va intra in greva parlamentara. ”Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR,…

- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Oricum PSD este in greva parlamentara, este raspunsul lui Ludovic Orban dat liderului PSD, care a anunțat ca social-democrații vor intra in greva parlamentara daca guvernanții nu vor trimite Planul Național de Rederesare și Reziliența in Parlament pentru a fi discutat. „Oricum PSD este in…

- Președintele PSD il acuza pe Ludovic Orban de incalcare a regulamentului pentru ca nu a programat la vot motiunea impotriva ministrului Vlad Voiculescu in termenul regulamentar. El a anunțat, marți seara la Antena 3, ca formațiunea pe care o conduce va declanșa greva paralmentara și ca in acest sens…