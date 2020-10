Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu prezinta in momentul de fata bugetul pentru anul viitor deoarece acest lucru este ilegal, a transmis, sambata, Florin Citu, pe Facebook. Ministrul de Finante...

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat, in aceasta dimineața, intr-o postare pe Facebook, motivul pentru care nu prezinta bugetul pe anul 2021. Cițu a precizat ca explicația este un "cadou pentru PSD-iști" pentru ca "i s-a facut mila".

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a reactionat, vineri, cu un mesaj pe Facebook, dupa ce PSD a intrebat ”de ce ascunde PNL bugetul pe anul 2021”. ”De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere! La intrebarea «de ce nu prezinta PNL bugetul pe 2021» nu se poate raspunde decat cu o alta intrebare : De ce…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a reactionat, vineri, cu un mesaj pe Facebook, dupa ce PSD a intrebat „de ce ascunde PNL bugetul pe anul 2021”. „De ce pun prostii intrebari cand oricum nu inteleg raspunsurile?”, a scris Citu.

- „De ce ascunde PNL bugetul pe anul 2021? Pentru ca urmeaza redeschiderea discutiilor cu FMI, iar Guvernul Orban urmeaza sa majoreze TVA, sa taie – asa cum au mai facut! – salarii si sa concedieze masiv pentru a acoperi gaurile din buget produse prin masurile haotice din acest an”, arata o postare facuta…

- „Ciolacu si gasca lui sunt vinovati si trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei nationale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru executia bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA. In perioada 2017-2019 Romania a fost singura…

- „Ticalosie marca PSD! La inceputul anului 2019 restantele la plata facturilor pentru Start-up Nation erau de 1.4 miliarde lei. Cu toate acestea, PSD a alocat pentru tot anul 2019 un buget de DOAR 383,6 milioane lei pentru plata facturilor restante in acest program. Bani alocati doar pe hartie. Ticalosie…

- Rectificarea bugetara a luat in calcul contextul economic global al recesiunii Ministrul de Finante, Florin Citu, anunta ca rectificarea bugetara a luat in calcul contextul economic global al recesiunii. ”Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor si bugetul este unul record. La Sanatate,…