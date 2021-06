PSD a depus sesizarea la CCR privind revocarea Avocatului Poporului

Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul a fost transmis dupa ce Curtea Constituționala a admis sesizarea depusa de social-democrați privind neconstituționalitatea numirilor șefilor interimari de la Televiziunea Romana și Radioul Public.”Petrecerea s-a terminat! Plecați acasa! Cu tot cu experții voștri in vrajitorie! CCR - in unanimitate,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa ce CCR a declarat neconstituționale numirile facute de coaliția de guvernare la Televiziunea Româna și Radioul Public susținând ca social-democratii "vor lupta în continuare" împotriva coalitiei, care ''încearca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca joi va fi depusa sesizare la Curtea Constitutionala in privinta modului in care a avut loc procedura de revocare a Avocatului Poporului. "Astazi vor depune sesizare la Curtea Constitutionala (in privinta modului in care a avut loc procedura…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu ii raspunde ministrului Cristian Ghinea, dupa ce acesta i-a propus un pariu. Ghinea l-a provocat pe Marcel Ciolacu sa iși asume ca demisioneaza de la șefia PSD daca PNRR este aprobat de Comisia Europeana, in caz contrar, daca pana la 30 septembrie planul este respins,…

- Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: „Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD va inainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta va fi depus la Comisia Europeana. Ciolacu mentioneaza ca nu doreste ca prin motiunea de cenzura PSD sa "faca jocurile" din interiorul PNL, anunța…

- Social democrații au reacționat dupa ce Guvernul a anunțat ca prim ministrul Florin Cițu nu are programata o intrevedere cu Marcel Ciolacu, deși presedintele PSD declarase ca au convenit ca astazi, 17 mai, vor decide cand are loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).…

- PSD va solicita declanșarea unei investigații a CE privind SRTV si SRR RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca va solicita declanșarea unei investigații a Comisiei Europene privind schimbarea conducerilor posturilor publice de televiziune și radiodifuziune.…