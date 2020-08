Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Gentea, președintele PSD Pitești, și-a depus astazi oficial candidatura la Biroul Electoral Municipal pentru funcția de primar al municipiului Pitești. Tot astazi au fost inregistrate și dosarele de candidați ai PSD Pitești pentru funcțiile de consilieri local. Alaturi de echipa PSD Pitești…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, si-a depus luni candidatura pentru functia de primar al municipiului Bistrita, alaturi de lista de consilieri locali, potrivit Agerpres.In aceeasi zi, PMP a depus si lista pentru Consiliul Judetean si propunerea pentru functia de…

- Gabriela Firea, actual primar al Bucureștiului, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Biroul Electoral Municipal."Am depus candidatura pentru cel de-al doilea mandat de primar general. Am facut acest lucru cu gandul la bucureșteni. Am dovedit atașament fața de bucureșteni in acești ani", a…

- Vineri, 14.08.2020, fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, și-a depus candidatura la primaria municipiului resedinta al județului Dolj, insoțit de Danuț Pop, Președintele Partidului Ecologist Roman și liderii filialei județene.“ Am intrat in aceasta batalie electorala pentru ca iubesc…

- Aurelian Cotinescu, candidatul PNL, a intrat oficial in cursa pentru funcția de primar al municipiului Targoviște. El și-a depus candidatura la Biroul Electoral Municipal. Aurelian Cotinescu va candida atat pentru funcția de primar al municipiului Targoviște dar deschide și lista PNL de consilieri…

- Social democrații dambovițeni au depus primii dosarele de candidatura pentru … Post-ul PSD Dambovița a depus, astazi, dosarele de candidatura pentru Consiliul Județean apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alianta USR-PLUS Dolj si-a lansat, joi, candidatul pentru Primaria Craiova in persoana avocatului Lucian Sauleanu, decanul Baroului Dolj, si pe cel pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Dolj, in persoana lui Silviu Bratu, expert pe proiecte europene, noteaza Agerpres Lucian Sauleanu…