Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va propune in sedinta Consiliului Politic National al partidului ca social-democratii sa depuna o motiune de cenzura marti in cazul in care Curtea Constitutionala respinge motiunea depusa de USR PLUS si AUR. "Maine avem decizia CCR. Daca nu exista conflict,…

- PSD așteapta decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR), dar este pregatit cu moțiunea de cenzura: fie voteaza moțiunea depusa de USR PLUS și AUR, fie depun propria moțiune, care e scrisa și are semnaturile. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Antena 3, ca PSD este pregatit pentru…

- Co-presedintele AUR, George Simion are o dilema referitoare la moțiunea de cenzura anunțata de social democrați. aCESTA a afirmat, duminica, la Prima Tv, ca nu vede cum nu ar trece o motiune de cenzura daca PSD nu pactizeaza pe fata cu PNL, mentionand ca i-a vazut pe social-democrati “destul de oscilanti”.…

- PSD va depune motiune de cenzura in cazul in care Curtea Constitutionala o va respinge pe cea a USR PLUS si AUR, iar aceasta se va referi la toate partidele care au facut parte din coalitia de guvernare, anunța Agerpres. "Categoric, vom depune motiune de cenzura si exista o decizie clara,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat daca partidul pe care il conduce ar putea sa renunte la depunerea unei motiuni, avand in vedere contextul pandemic in care se afla Romania, ca in functie de decizia CCR, PSD va vota motiunea de cenzura depusa de USR si AUR, sau va depune propria…

- Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat joi, la B1 TV, ca nu era cazul ca Guvernul Cițu sa sesizeze CCR cu privire la moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS. Acesta a punctat ca nu e treaba Curții sa stabileasca daca semnaturile de pe moțiune sunt valide, cine a semnat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis, miercuri, Curtii Constitutionale un punct de vedere, separat de cel al Biroului permanent, in care arata ca nu considera ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament pe tema motiunii de cenzura depusa…

- Toți cei care au sperat ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu nu va fi depusa trebuie sa recunoasca faptul ca s-au inșelat: moțiunea USRPLUS-AUR a fost depusa. Asta nu inseamna ca totul este rezolvat și ca Florin Cițu pleaca acasa! E posibil, dar mai este mult pina acolo. Unii inca mai cred…