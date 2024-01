Stiri pe aceeasi tema

- Data de 27 decembrie reprezinta o zi de referința in istoria Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, atat din punct de vedere istoric cat și duhovnicesc. Miercuri, 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, se implinesc 7 ani de la intronizarea Preasfințitului Parinte Iustin, in demnitatea…

- Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a participat, duminica, 3 decembrie 2023, cu incepere de la ora 17:00, la concertul tradițional de colinde, care a avut loc la Catedrala Ortodoxa „Duminica Tuturor Sfinților” din…

- Grija fața de obștea monahala a Manastirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad și fața de credincioși ii mana pașii Preasfințitului Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului sa poposeasca din cand in cand in acest minunat loc de rugaciune…

- Joi, 23 noiembrie, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va prezida Sinaxa Monahala cu stareții, starețele, monahii, monahiile și duhovnicii manastirilor și schiturilor din eparhie la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia. Evenimentul va fi precedat de savarșirea Sfintei Liturghii…

- In duminica a 26-a dupa Pogorarea Sfantului Duh, 19 noiembrie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a slujit la Parohia Ortodoxa „Intrarea in biserica a Maicii Domnului” din localitatea Bocicoel, Protopopiatul Vișeu, județul…

- In duminica a 25-a dupa Rusalii, 12 noiembrie 2023, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a binecuvantat capela mortuara și a savarșit Sfanta Liturghie la Parohia Ortodoxa „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Rohia,…

- De sarbatoarea inchinata Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, miercuri, 8 noiembrie 2023, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, va sluji la Parohia Ortodoxa „Sfinții Arhangheli…

- Astazi, 21 octombrie, a avut loc comemorarea eroilor martiri de la Moisei. La eveniment au fost prezenți, printre alții, prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, deputatul Florin-Alexandru Alexe, dar și primarul Grigore Tomoiaga. „Se implinesc 79 de ani de la masacrul de la Moisei, eveniment care…