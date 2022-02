Stiri pe aceeasi tema

- Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, delegat de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, a binecuvantat duminica, la Manastirea Pasarea, din județul Ilfov, racla pentru moaștele Sfantului Cuvios Irodion daruite de Manastirea Lainici. Episcopul-vicar ar Arhiepiscopiei Bucureștilor a oficiat…

- Preasfințitul Parinte Antonie a sarbatorit luni Unirea Principatelor la Balți, oficiind slujba de Te Deum și apoi depunand flori la statuia Sf. Domnitor Ștefan cel Mare. Ierarhul a fost insoțit la ambele ceremonii de Consulul General al Romaniei la Balți, Petrisor Dumitrescu. Slujba de Te…

- „Sunt felurite priviri și felurite orbiri, una trupeasca de care ne temem, dar alta, mult mai grava, sufleteasca, care ne paște pe fiecare”, a spus duminica Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor in Catedrala Patriarhala. In predica sa, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul a facut referire…

- Pocaința daruiește omului viața veșnica, a spus duminica Preasfințitul Parinte Antonie. Ierarhul a serbat Duminica dinaintea Botezului Domnului dupa calendarul neindreptat in comunitatea „Sfantul Ierarh Nicolae” din Ocnița, Republica Moldova, parohie recent inființata de basarabeni care și-au dorit…

- Apele Dunarii au fost sfințite joi și in județul Mehedinți. Episcopul Severinului și Strehaiei a oficiat Sfanta Liturghie in Catedrala Episcopala din Drobeta-Turnu Severin și slujba Aghesmei Mari pe un ponton din portul orașului. Ierarhul și clericii, insoțiți de credincioși, au ajuns la Dunare…

- Preasfințitul Parinte Veniamin a sfințit duminica pictura bisericii parohiale „Nașterea Maicii Domnului” din satul Hagimuș, raionul basarabean Caușeni, conform basilica.ro Ierarhul a oficiat Sfanta Liturghie, explicand Evanghelia din Duminica Sfinților Parinți dupa trup ai Domnului.Episcopul…

- Pe 6 decembrie are loc una dintre cele mai așteptate sarbatori ale iernii: Sfantul Nicolae. In dimineața zilei de 6 decembrie 2021, ghetuțele sunt pline cu daruri sau… nuielușe, dupa caz. Moș Nicolae trece pe la casele micuților in noaptea de 5-6 decembrie. Dincolo de bucuria copiilor, ziua aceasta…