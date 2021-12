Stiri pe aceeasi tema

- RUGACIUNE SFANTUL NICOLAE. "O, preabunule parinte Nicolae, pastorul si invatatorul celor ce alearga cu credinta catre a ta folosire si cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine, sarguieste degraba a le ajuta. Izbaveste turma lui Hristos de lupii ce o rapesc pe ea si toate partile crestinesti le ocroteste…

- Credința creștin-ortodoxa include concepții precise despre continuarea vieții dupa moarte. Mulți dintre primii creștini botezați erau convinși ca nu vor muri deloc. Aceștia credeau ca vor experimenta totuși venirea lui Hristos in timpul vieții lor și vor merge direct in Imparația lui Dumnezeu fara moarte.…

- Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul a slujit joi la hramul bisericii Sfantul Mina din Capitala. Ierarhul a accentuat la predica una dintre principalele virtuti ale sfantului cinstit in 11 noiembrie, conform basilica.ro. „A primit un semn de la Dumnezeu sa coboare in cetate si sa marturiseasca.…

- Preasfintitul Parinte Varlaam Ploiesteanul a vorbit marti, in predica de la Patriarhie, despre persecutiile la care a fost supusa Biserica in trecut, dar si despre persecutiile actuale. In privinta marturisirii lui Hristos, ierarhul a spus ca trebuie indeplinita prin pilda vietii noastre, prin fapte,…

- „Rostul vieții este primirea și rodirea cuvantului lui Dumnezeu”, a spus duminica Patriarhul Daniel. Doar oamenii cu inima curata și buna fac cuvantul lui Dumnezeu sa rodeasca ganduri, cuvinte și fapte bune. Preafericirea Sa a explicat ce inseamna sa ai inima curata și buna, terenul fertil pentru…

- Biserica „Sfantul Spiridon” din cartierul Rogerius al Oradei a fost sfintita duminica de doi ierarhi romani, noteaza Basilica.ro. Slujbei de sfintire i-a urmat Sfanta Liturghie, ambele oficiate de Episcopul Sofronie al Oradiei si Episcopul Siluan al Ungariei. Biserica a fost construita…

- "Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase Constanta in cursul zilei de vineri, 1 octombrie 2021, incendiu in urma caruia si-au pierdut…

- „Hristos nu ne cere sa purtam singuri crucea, ci sa purtam crucea urmandu-I Lui, adica cerandu-I ajutorul Lui și purtand Crucea impreuna cu El”, a spus Patriarhul Daniel duminica. Prefericirea Sa a afirmat ca Evanghelia din Duminica Luarii Crucii și urmarii lui Hristos prezinta patru trepte, sau…