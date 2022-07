Proxeneți de Giurgiu: cinci arestări în urma perchezițiilor de miercuri Patru barbați și o femeie, toți din municipiul Giurgiu, au ajuns in arestul Poliției, dupa perchezițiile efectuate miercuri intr-un caz de proxenetism. Cei cinci s-au ocupat de inlesnirea prostituției pentru mai multe femei din Giurgiu, printre care erau și minore. Reprezentanții Poliției Giurgiu anunța ca dupa cele cinci percheziții realizate miercuri in municipiul Giurgiu, la persoanele banuite de savarșirea infracțiunii de proxenetism, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, au reținut, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

