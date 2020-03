Stiri pe aceeasi tema

- JYSK Romania, retailerul scandinav de mobilier si decoratiuni pentru casa, va inaugura joi doua magazine noi, unul in Bucuresti si unul in Timisoara, si va ajunge la 84 de unitati in Romania.

- În acest an, Noaptea Ideilor se desfasoara în peste 89 de tari, România participând pentru a patra oara la acest eveniment global. Institutul Francez din România organizeaza dezbateri, expozitii si ateliere la Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Dezbaterile…

- ISU Timiș a fost solicitat, la ora 12:35, sa intervina la un accident rutier, o mașina rasturnata, pe DJ 592, comuna Chevereșu Mare. La locul accidentului s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD tip C si 8 pompieri. In urma impactului, șoferul autoturismului…

- Dragoș Moldovan are 21 de ani si este din Timisoara. Este student la Conservator in Bucuresti, unde studiaza chitara. Tanarul a caștigat concursul Vocea Romaniei dupa ce la prima apariție pe scena a intors toate cele patru scaune ale juraților. Talentul muzical l-a moștenit de la bunicul sau,…

- "Avem incredere in presedintele nostru, ca de aia l-am sustinut, are discernamantul si aparatul de analiza necesar si suntem convinsi ca decizia pe care o va lua va fi una buna. Am atras atentia ca parlamentarii PSD sa nu isi mai bata joc de Romania. Si asa au adus Romania pe marginea prapastiei,…

- Pe 16 decembrie 1989 izbucnea, la Timișoara, Revoluția care urma sa rastoarne regimul condus de dictatorul Nicolae Ceaușescu. Forțele de represiune au ripostat violent, inregistrandu-se zeci de morți. Cei mai mulți in 17 decembrie. Gloantele au secerat 65 de vieti, iar 224 de persoane au fost ranite…

- Ziarul Unirea Cugirul, pe harta primelor orașe din țara libere de comunism: Intre revolta populara si crimele comise la Militie Cugirul, pe harta primelor orașe din țara libere de comunism: Intre revolta populara si crimele comise la Militie In dupa-amiaza zilei de 21 decembrie 1989, orasul Cugir din…

- Elena si Roxana, cele doua romance, mama si fiica, ucise in accidentul din Italia, sunt salvatoare de vieti, dupa moarte. Rudele celor doua femei moarte in nordul Italiei in urma unui tragic accident rutier, au fost de acord cu donarea organelor. De la cele doua victime s-au prelevat țesut osos și cornee,…