Provocare majoră pentru Biden – soldat american ucis! Video BUCUREȘTI, 16 feb – Sputnik. Retragerea trupelor americane din Orient nu va avea loc așa curand – este unul dintre efectele venirii la putere a democraților lui Biden, considera analiștii. In plus, coincidența, administrației SUA i se ofera motive pe tava! © AP Photo / Evan VucciBiden i-a solicitat Congresului o reforma imediata privind vanzarea armelor Aseara tarziu, o salva de rachete a lovit o baza aeriana din Kurdistanul irakian, omorand un angajat civil si ranind alti cinci – dar mai ales un soldat american, a anuntat coalitia condusa de SUA, transmite presa internaționala. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

