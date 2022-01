Zeci de oameni au dus, luni, la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal din Timisoara, zeci de plapumi si paturi, pentru bolnavii internati aici si care sunt nevoiti sa indure temperaturi scazute in saloane, din cauza companiei de termoficare ce furnizeaza agent termic la capacitate redusa. Actiunea ”Protestul paturilor” a fost initiata de grupul civic […] The post Protestul paturilor la Clinica de Oncologie Timișoara. Zeci de oameni au donat pilote pentru pacienții care sufera de frig in saloane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .