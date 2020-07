Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut vremurile cand Ludovic Orban și Raed Arafat se bucurau de aprecierea celor care se adunau sa protesteze in Piața Victoriei. De data aceasta, cei doi au fost ei inșiși ținta huiduielilor și a nemulțumirilor. Nemulțumiți au fost și ei, și au și ținut sa-și exprime acest lucru prin diverse declarații…

- Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de protecie si nu resecta distanta fizica. Participantii…

- Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de protecie si nu resecta distanta fizica. Participantii…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, referitor la protestul celor 200 de persoane din Piața Victoriei, ca „sunt oameni care nu accepta realitatea” și care susțin ca virusurile, in general nu exista. „Au fost puține persoane, a fost un soi de defulare, oamenii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a spus, referitor la prostestul din Piața Victoriei, ca „astfel de acțiuni sunt riscante pentru societate”, iar oamenii care participa la demonstrații „s-au ghidat dupa rețelele de socializare, dupa manipulare și dezinformare”. „Sunt…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane protesteaza, "sunt riscante pentru societate", potrivit...

- Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva masurilor luate de Guvern. Trebuie menționat ca pe perioada starii de alerta demonstrațiile sunt in continuare interzise. Sute de oameni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva Guvernului. Ei cer demisia echipei conduse…

- Protest cu imbrațișari, in Piața Victoriei. Cateva zeci de persoane s-au strans, vineri seara, in piața din fața Guvernului Romaniei pentru a protesta fața de masurile adoptate de autoritați in contextul epidemiei de COVID-19. Ei nu poarta masca și nu pastreaza distanța minima de 1,5 metri. „Jos dictatura!”,…