Protestul avocaților. „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există” Baroul București recomanda avocaților sa-și intrerupa activitatea miercuri, timp de 24 de ore, un demers similar fiind anunțat, de altfel, la nivel național, in cadrul campaniei „O zi fara avocați! Ziua in care justiția nu exista”, inițiata de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR), care reclama o serie de disfuncționalitați in sistem. Campania „O zi fara avocați! Ziua in care justiția nu exista” a fost inițiata printr-o decizie a Consiliului UNBR, „pentru apararea drepturilor avocaților, supuși unor provocari și disfuncționalitați continue in exercitarea misiunii de aparare a drepturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

