Protestele în Justiție continuă. Tribunalul București amână procesele pe bandă rulantă Protestele in Justiție continua. Sistemul judiciar ramane blocat pentru a doua saptamana la rand din cauza protestelor. Judecatorii de la Tribunalul București amana pe banda rulanta judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente. Grefierii ies in strada sa ceara maririle salariale hotarate in instanta. Sunt proteste in continuare și astazi in sistemul de Justiție. Grefierii vor […] The post Protestele in Justiție continua. Tribunalul București amana procesele pe banda rulanta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

