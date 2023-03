Stiri pe aceeasi tema

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron, informeaza AFP, citata de Agerpres. Acest…

- In ciuda protestelor violente din ultimele zile, senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron,…

- In pofida protestelor violente din ultimele zile, senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron, informeaza AFP. Acest vot, crucial pentru…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Articolul de lege referitor la creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani a fost votat in noaptea de miercuri spre joi de Senatul francez. Prevederea, care face parte dintr-un pachet de reforma promovat de președintele Emmanuel Macron, a fost motivul declanșarii unor proteste de amploare…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron, informeaza AFP.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca nu va ”permite” ca varsta de pensionare in sistemul public de pensii sa creasca, el precizand ca legislatia in vigoare prevede ca, pana in 2030, varsta de pensionare a femeilor din categorii profesionale care nu beneficiaza de legi speciale va creste la 63…