Protestele impotriva guvernului bulgar condus de premierul Boiko Borisov au intrat vineri in a 44-a zi, la Sofia manifestantii blocand intrarea in sediul televiziunii publice, transmite BTA. Dupa precedentele actiuni care au vizat Ministerul Justitiei, Comisia Electorala Centrala si Comisia nationala anticoruptie, demonstrantii au blocat vineri intrarea in sediul televiziunii publice. Actiunea a fost organizata de Miscarea Civica Borec. Manifestantii au sustinut ca postul public de televiziune nu este obiectiv in relatarile sale. Ei intentioneaza ca pe 2 septembrie, cand se reia activitatea parlamentara,…