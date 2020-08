Proteste violente la Berlin, împotriva măsurilor de prevenire a infectării cu coronavirus. 18 polițiști au fost răniți

18 ofiteri de politie au fost raniti în actiunea de dispersare a mitingului de protest organizat sâmbata la Berlin împotriva masurilor impuse de autoritati pentru a opri raspândirea noului coronavirus. Trei politisti au fost internati.

Politia berlineza i-a obligat sa coboare de pe scena pe organizatorii evenimentului la care au participat aproximativ 20.000 de persoane pe motiv ca nu au reusit sa asigure respectarea masurilor de siguranta. Majoritatea participantilor nu purtau masti de protectie si nu respectau… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

