- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Peste 860 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Și la Chișinau oamenii au ieșit in strada in semn de protest pentru arestarea lui Aleksei Navalnii. Manifestanții au venit in fața Ambasadei Federației Ruse, cu pancarte, scandand „Fara dictactura” și „Libertate pentru Navalnii”. Printre protestatari sunt și susținatorii lui Putin. La fața locului sunt…

- Politistii din Capitala au descoperit un omor, savarsit acum trei zile in sectorul Botanica. Oamenii legii au stabilit ca infractiunea a fost comisa de catre doi barbați, cu varstele de 37 și, respectiv, 51 de ani.Crima a avut loc in data de 3 ianuarie curent.

- ”A venit timpul sa se dezvolte o noua strategie (impotriva Moscovei), in doua parti: rusii, care trebuie sa fie primiti si tratati foarte calduros de catre Uniunea Europeana, si statul rus, care trebuie sa fie tratat ca o banda de infractori care a preluat temporar puterea”, a pledat el vineri, intr-o…

- Politia armeana a arestat miercuri numerosi manifestanti ai opozitiei care s-au adunat cu sutele la Erevan, in pofida unei interdictii, pentru a denunta acordul de incetare a ostilitatilor din Nagorno-Karabah, care consfinteste victoriile militare ale azerilor dupa sase saptamani de lupte sangeroase,…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat luni seara ca a semnat un acord ''dureros'' pentru a pune capat luptelor in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Regulile sunt pentru muritorii de rand - Ministrul Nelu Tataru, surprins la restaurant intr-un…

- In urma restricțiilor in contextul crizei Covid-19, impuse de guvern, oamenii din Italia au ieșit in strada in semn de protest. Marile orașe precum Torino, Milano și Napoli au devenit scenele de lupta intre protestatari și oamenii legii.

- Un protest impotriva restrictiilor din Polonia, organizat sambata in Varșovia, a degenerat, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogen pentru a dispersa manifestanții, noteaza Mediafax.Anuntul ca presedintele Poloniei, Andrzej Duda, este pozitiv pentru noul coronavirus a provocat un…