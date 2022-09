Proteste violente în Iran. Președintele Ebrahim Raisi a trecut la amenințări / VIDEO Președintele Iranului Ebrahim Raisi a promis ca va lua masuri impotriva protestatarilor dupa mai bine de o saptamana de demonstrații antiguvernamentale, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Formatia Athletic Bilbao a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Rayo Vallecano, in etapa a sasea a campionatului Spaniei.

Un oficial armean de rang inalt a anuntat miercuri noaptea ca s-a ajuns la un armistitiu cu Azerbaidjanul, dupa doua zile de violente intre armatele celor doua tari, violente legate de disputata enclava Nagorno-Karabah, transmite Rador.

La implinirea unui an de la instaurarea regimului taliban, femei afgane au iesit in strada sambata la Kabul pentru a denunta restrictiile impuse de talibani asupra drepturilor lor la educatie, munca si libertate de miscare, dar manifestatia a fost dispersata cu focuri de arma, transmit AFP si DPA.

Sindicalistii din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" anunta esecul negocierilor pentru incheierea Contractului colectiv de munca pentru perioada 2022 – 2024, motiv pentru care este iminenta declansarea conflictului de munca.

Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, pentru a cincea zi consecutiv, impotriva unei reforme fiscale a guvernului Viktor Orban, scrie AFP preluat de agerpres.

Protestul viral din Canada, in care șoferii au format convoaie uriașe de mașini, are ecou și in Europa. Criza provocata de razboi și de schimbarile planificate de catre oficiali pentru a proteja mediul genereaza tensiune in mai multe țari din Europa.

O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax.

Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a anuntat duminica o reducere a preturilor la carburanti intr-o proportie totusi inferioara celei solicitate de mii de indigeni care protesteaza si blocheaza o parte a tarii de doua saptamani, relateaza AFP, conform AGERPRES.