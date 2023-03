Proteste violente în Grecia, la o săptămână de la tragedia feroviară Grecii nu uita ușor tragedia de saptamana trecuta, atunci cand doua trenuri s-au ciocnit, iar aproape 60 de oameni au murit. Accidentul din 28 februarie a ucis 57 de persoane si a starnit indignarea publicului cu privire la starea de degradare a retelei feroviare. Muncitorii grevisti spun ca de vina sunt anii de neglijenta, investitiile insuficiente si lipsa de personal – o mostenire a crizei datoriilor din Grecia, care dureaza de zece ani. Massive demonstration in Athens where tens of thousands of people protest the #GreeceTrainCrash chanting it was no accident, but rather a "government crime".… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

