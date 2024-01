Proteste transportatori și fermieri: Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe mai multe rute din țară Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, duminica seara, pe DN 1, pe sensul spre Bucuresti din cauza a zeci de autovehicule ale caror soferi se declara solidari cu transportatorii.Circa 50 de vehicule au pornit din Parcul Municipal Vest si au mers cu viteza mica pe DN 1, pe sensul spre Brasov, pana la sensul giratoriu de la Paulesti, unde au intors, iar la aceasta ora, acestea merg pe sensul opus, spre Bucuresti, cu viteza mica, pe ambele sensuri ale drumului, astfel ca traficul este perturbat, au precizat, pentru AGERPRES, surse oficiale.Coloana de autovehicule se intinde pe circa 1,5 km.Transportatorii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

