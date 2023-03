Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a supravietuit luni la doua motiuni de cenzura pentru a permite adoptarea imediata a controversatului proiect de lege al presedintelui Emmanuel Macron privind reforma pensiilor, fara a organiza un vot complet in parlament.

- Articolul de lege referitor la creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani a fost votat in noaptea de miercuri spre joi de Senatul francez. Prevederea, care face parte dintr-un pachet de reforma promovat de președintele Emmanuel Macron, a fost motivul declanșarii unor proteste de amploare…

- Proteste masive convocate de sindicate au loc in Franța, intr-un demers menit sa determine guvernul președintelui Emmanuel Macron sa revina asupra legii care prevede creșterea varstei de pensionare cu doi ani.

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron continua sa scada, in timp ce se inmultesc manifestatiile impotriva reformei pensiilor pe care el a initiat-o. Zeci de mii de francezi s-au mobilizat din nou impotriva reformei pensiilor preconizata in Franta, dar sindicatele privesc deja la cea de-a…

- Planurile guvernului francez de a mari varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani a declansat greve ale angajatilor in toata tara. Curse ale trenurilor sau ale avioanelor au fost anulate, multe scoli s-au inchis, iar in marile orase au fost organizate proteste masive ale sindicatelor, care au blocat…

- Franța este paralizata de mai multe greve provocate de nemulțumirea fața de reforma pensiilor. In Paris au fost impuse restrictii de circulatie inaintea unor manifestatii de amploare fata de erodarea nivelului de trai.

- Programul de reforme al președintelui Emmanuel Macron se confrunta cu un moment de rascruce, in condițiile in care sindicatele franceze organizeaza, joi, o zi de greve și proteste in masa impotriva planurilor sale de a crește varsta de pensionare. Un nou proiect de lege care urmeaza sa treaca prin…

- Francezii ar trebui sa munceasca doi ani mai mult, pana la varsta de 64 de ani, inainte de a se pensiona, a declarat premierul Elisabeth Borne, dand detalii despre o reforma nepopulara a sistemului de pensii, care risca sa provoace greve și sa testeze abilitatea președintelui Emmanuel Macron de a face…