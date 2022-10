Proteste organizate de Cartel Alfa la Slatina

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Retezeanu, directorul interimar al Direcției de Urbanism din Primaria Targu Jiu a fost reținut marți seara, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu. Azi, 19 octombrie 2022, Razvan Retezeanu a fost prezent la audieri la Parchetul Județean Gorj. Directorul a fost anchetat pentru implicarea…

- Mitinguri anti-saracie in mai multe orașe din țara Fotoarhiva : Maria Mandita RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Mitingurile antisaracie, organizate de Confederația Naționala Sindicala Cartel Alfa, au continuat astazi în mai multe orașe din țara. Oamenii cer în special limitarea…

- Sute de sindicaliști vor protesta miercuri, 19 octombrie 2022, in fața Prefecturii Olt, in cadrul amplei acțiuni de protest organizata de confederația Cartel Alfa in toata țara. Pe 20 octombrie se va protesta in București.

- Azi, la Targu-Jiu, Cartel Alfa a organizat un protest contra situației critice din ecenomia și energetica romaneasca. CE Oltenia este un important furnizor de carbune pentru CET-urile din Craiova, Turceni și alte localitați. Decarbonizarea imaginata de UE pana la inceprerea pandemiei și a razboiului…

- CE Oltenia a declarat compania ALRO Slatina drept „investitor selectat”, in cadrul unei licitații pentru a construi un grup energetic pe gaze naturale la CET Ișalnița. Marian Nastase, președintele Consiliului de Administrație ALRO a declarat: „Acest parteneriat va oferi ALRO oportunitatea de a-și diversifica…

- La Targu-Jiu, Slatina și la Drobeta Turnu Severin, au avut loc proteste contra majorarii facturilor. La Targu-Jiu, protestatarii au scandat contra renunțarii la incalzirea pe carbuni și contra inchiderii minelor de carbune, așa cum s-a angajat sa o faca Romania pana in 2023. Autoritațile practic nu…

- Sindicaliștii de la ALRO Slaina au protestat vineri 9 septembrie 2022 contra deciziei de a se inchide pe viitorCombinatul ALRO Slatina care a inchis deja trei hale in trecut, reducand producția cu 60% Sindicaliștii au cerut demisia lui Virgil Popescu, Ministrul Energiei: „ Am fost anuntati ca Alro se…

- Zilele caniculare isi pot lasa dureros amprenta asupra copiilor mici, daca parintii aleg sa asculte mai mult de prieteni si de „Dr. Google“ decat de medici, atrage atentia medicul de familie pediatru Dorian Costescu din Slatina.