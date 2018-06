Stiri pe aceeasi tema

- Jandarm lovit de protestatar! Noi imagini de la manifestatia din Paita Victoriei, de acum doua zile, atunci cand mai multi participanti la mitingul de protest s-au imbrancit cu jandarmii. In imaginile pe care le-am primit la redactie se observa cum un barbat loveste cu palma si il imbranceste pe unul…

- Comisia Europeana urmarește cu atenție și ingrijorare ce se intampla in Romania privind adoptarea Codul de Procedura Penala. Purtatorul de cuvant al CE reitereaza ca lupta impotriva corupției trebuie sa fie in continuare o prioritate pentru țara noastra. ”Comisia urmarește cu atenție și ingrijorare…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Mii de persoane protesteaza miercuri seara in Sibiu, Cluj, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei. *** Aproape 4.000 protestatari marsaluiesc…

- Proteste in mai multe orase din tara(FOTO) Proteste în Piața Victoriei. Foto: Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - ora 19:00: Aproximativ 200 de persoane protesteaza, la aceasta ora, în Piata Victoriei din Capitala. Ei sunt nemultumiti de adoptarea, în Parlament,…