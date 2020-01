Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta, scrie Agerpres intr-un reportaj realizat...